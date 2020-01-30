Арестованы бывшие полицейские по делу Ивана Голунова

Басманный суд санкционировал арест двоих бывших сотрудников отдела по борьбе с оборотом запрещённых веществ, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. В общей сложности обвинения предъявлены пятерым бывшим полицейским. Им грозят тюремные сроки по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и о распространении запрещённых веществ.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились. Светлана Петренко представитель Следственного комитета России

Сами бывшие полицейские вину не признают. В общественной наблюдательной комиссии говорят, что один из них жаловался на давление следствия, которое требовало, по его словам, оговорить себя и остальных обвиняемых.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года. Его обвинили в сбыте наркотиков и поместили под домашний арест. Дело журналиста вызвало большой резонанс. На фоне широкой кампании в его поддержку глава МВД Владимир Колокольцев объявил о снятии всех обвинений с Голунова, который получил статус свидетеля, а затем потерпевшего.