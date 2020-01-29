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Россия

Полицейские, задержавшие Голунова, незаконно приобрели наркотики

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 Марика Димитриади
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов вышел на свободу
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов вышел на свободу   -  
Авторское право
AP
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Полицейские, подбросившие мефедрон журналисту Ивану Голунову, приобрели и хранили наркотик незаконно. Об этом сообщил Следственный комитет.

В рамках уголовного дела задержаны пять фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

"По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств", - говорится на сайте Следственного комитета.

В середине декабря на Большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что против полицейских возбуждено уголовное дело. Месяц спустя сам Голунов опубликовал уведомление из СК, в котором говорилось о возбуждении дела "о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Документ был подписан за сутки до пресс-конференции - 18 декабря.

Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Того самого, в возбуждении которого...

Publiée par Иван Голунов sur Lundi 13 janvier 2020

Корреспондент отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня. Он подозревался в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. При обыске у него был обнаружен мефедрон.

Журналист настаивает на том, что запрещенный препарат ему подбросили. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней журналист был освобожден, а уголовное расследование прекращено.

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