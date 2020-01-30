Лагодинский о "брексите": Евросоюз ослабевает

Депутаты Европарламента прощаются в Брюсселе с коллегами из Великобритании, которая в пятницу прекращает своё членство в ЕС. Немецкий «зелёный» Сергей Лагодинский поделился своими мыслями и чувствами по этому поводу с корреспондентом Euronews Андреем Бекетовым.

Лагодинский: Это момент довольно трагический, не просто грустный. Ведь это людские судьбы. Люди, которые связали свои судьбы с Европой, с Европейским Парламентом, которые поселились на чужой стороны Ла-Манша, им приходится сейчас собирать свои чемоданы. Было пролито очень много слёз.

Euronews: Европейский Союз ослабевает из-за того, что теряет почти пятую свою часть?

Лагодинский: Европейский Союз ослабевает, ослабевает динамика ЕС. Потому что до сих пор Великобритания — это было окно в трансатлантическом направлении, это был наш мост к Америке. И была динамика треугольника: англо-саксонская культура, французская культура и немецкая культура. Теперь у нас будет динамика больше билатеральная, двоякая, это будет франко-немецкая динамика. И многие этого боятся. Многие восточноевропейские страны этого опасаются. Например, Польша много сотрудничала с Англией. Теперь поляки по многим вопросам будут одни.

Euronews: Многие наши русскоязычные зрители, да и мы с вами пережили распад Советского Союза. Теперь происходит нечто подобное снова. Не видете ли вы систему в том, что сначала от СССР отошли три самые западные республики, прибалтийские, а сейчас самая западная часть ЕС, Великобритания, выходит из похожего союза. Нет ли здесь какой-то тенденции?

Лагодинский: Распадаемся с Запада, да, начинаем?.. Нет, мне кажется, что, во-первых, в процессе «брексита» многие поняли, чем это чревато. Во-вторых, тенденция сейчас, в принципе, наоборот. Я, как председатель Комиссии ЕС-Турция, разговариваю со своими парламентскими коллегами и с правительством Турции, у них, наоборот, порыв такой: они хотят в Европу, они рвутся в Европу. То же самое Албания, Северная Македония, которые были травмированы тем, что Франция закрыла дверь перед их носом. Я думаю, что в данном случае Великобритания — это, скорее, уникальный случай. Но посмотрим, что будет дальше.

Euronews: Теперь Германия будет обладать почти неограниченной силой внутри Евросоюза. Как она воспользуется этим, не противопоставит ли себя той же Великобритании?

Лагодинский: Мы, как партия «зелёных», будем делать всё, чтобы гарантировать нашим соседям, европейским странам, что Германия не станет новой такой имперской силой. Да, Германия большая страна, экономический мотор Евросоюза. Мне кажется, что пока политический класс Германии понимает: Европейский Союз может функционировать только тогда, когда Германия перенимает ведущую, но при этом не доминантную роль. Нам не нужна «четвёртая империя». Цель — иметь комьюнити, сообщество, где все страны чувствуют себя равноправными.