Министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным россиян

Министр связи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году предоставить силовикам доступ к данным россиян в режиме онлайн. Об этом, как сообщают "Ведомости", министр рассказал на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Речь идет о государственных сведениях, а также данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

В настоящее время ко многим типам информации, в том числе банковской или к записям телефонных переговоров, электронной почте, правоохранительные органы получают доступ по решению суда.

Шадаев также предложил дать самим гражданам доступ ко всем сведениям о себе, которые имеются в распоряжении государства, и, более того, россияне должны будут получать информацию о том, кому были переданы их данные.

Какие риски таит это предложение?

"Это все ложится в тренд сегодняшнего дня, для меня это ожидаемо", - поделился своими впечатлениями от этой инициативы юрист общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

Для людей это означает серьезное сокращение их права на приватность, на тайну частной жизни, на тайну связи, потому что до настоящего времени операторы мобильной связи без судебных постановлений такой информации не давали Саркис Дарбинян Юрист "Роскомсвободы"

По словам Дарбиняна, хотя суды достаточно легко предоставляли подобные разрешения, все-таки это было дополнительным барьером, сдерживающим массовые злоупотребления. Помимо этого, юрист "Роскомсвободы" опасается, что предложение Министерства, если оно будет воплощено в жизнь, приведет к еще большему количеству утечек данных.

Не нарушает ли эта инициатива конституционные нормы?

В соответствии с 23 статьей Конституции, "каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени".

Однако Дарбинян не исключает, что в случае принятия новых поправок власти смогут сослаться на 55 статью: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Усиление контроля за интернетом

В последние годы в России были приняты несколько резонансных законов об интернете и мобильной связи. В 2016 году власти одобрили так называемый "пакет Яровой", направленный на борьбу с терроризмом. Согласно этим поправкам, интернет-сервисы, в том числе соцсети и мессенджеры, обязаны предоставлять силовым структурам ключи для дешифровки переписки.

Кроме того, операторы связи обязаны хранить все записи звонков, изображения, видео и текстовые сообщения в течение полугода.

В марте прошлого года, по данным "Коммерсанта", МТС оценила свои затраты на исполнение закона в 50 млрд руб. за пять лет, "МегаФон" - в 40 млрд руб., "Вымпелком" — в 45 млрд руб.

В 2019 году был принят закон о "суверенном", или "устойчивом" интернете. Как утверждают авторы инициативы, закон призван защитить рунет при возникновении угрозы извне: в этом случае централизованное управлению сетью перейдет к Роскомнадзору. Противники закона опасаются, что появление "суверенного интернета" будет означать усиление цензуры в стране.

В прошлом году также вступили в силу законы, предусматривающие штрафы за распространение фейковых новостей и за оскорбление власти и госсимволов. Максимальное наказание "по закону об уважении к власти" - 300 тысяч рублей или 15 суток ареста. Одним из авторов этих инициатив, кстати, была сенатор Людмила Бокова, днем ранее занявшая пост замглавы Минкомсвязи.

Помимо этого, в декабре Владимир Путин подписал законы в области цифровых данных. Они обязывают международные компании предустанавливать на импортируемые в Россию электронные устройства российское ПО и значительно увеличивают штрафы для интернет-компаний за отказ передавать спецслужбам ключи для дешифровки сообщений.