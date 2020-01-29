Министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным россиян

Министр связи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году предоставить силовикам доступ к данным россиян в режиме онлайн. Об этом, как сообщают "Ведомости", министр рассказал на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".
Речь идет о государственных сведениях, а также данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
В настоящее время ко многим типам информации, в том числе банковской или к записям телефонных переговоров, электронной почте, правоохранительные органы получают доступ по решению суда.
Шадаев также предложил дать самим гражданам доступ ко всем сведениям о себе, которые имеются в распоряжении государства, и, более того, россияне должны будут получать информацию о том, кому были переданы их данные.
Какие риски таит это предложение?
"Это все ложится в тренд сегодняшнего дня, для меня это ожидаемо", - поделился своими впечатлениями от этой инициативы юрист общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.
По словам Дарбиняна, хотя суды достаточно легко предоставляли подобные разрешения, все-таки это было дополнительным барьером, сдерживающим массовые злоупотребления. Помимо этого, юрист "Роскомсвободы" опасается, что предложение Министерства, если оно будет воплощено в жизнь, приведет к еще большему количеству утечек данных.
Не нарушает ли эта инициатива конституционные нормы?
В соответствии с 23 статьей Конституции, "каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени".
Однако Дарбинян не исключает, что в случае принятия новых поправок власти смогут сослаться на 55 статью: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Усиление контроля за интернетом
В последние годы в России были приняты несколько резонансных законов об интернете и мобильной связи. В 2016 году власти одобрили так называемый "пакет Яровой", направленный на борьбу с терроризмом. Согласно этим поправкам, интернет-сервисы, в том числе соцсети и мессенджеры, обязаны предоставлять силовым структурам ключи для дешифровки переписки.
Кроме того, операторы связи обязаны хранить все записи звонков, изображения, видео и текстовые сообщения в течение полугода.
В марте прошлого года, по данным "Коммерсанта", МТС оценила свои затраты на исполнение закона в 50 млрд руб. за пять лет, "МегаФон" - в 40 млрд руб., "Вымпелком" — в 45 млрд руб.
В 2019 году был принят закон о "суверенном", или "устойчивом" интернете. Как утверждают авторы инициативы, закон призван защитить рунет при возникновении угрозы извне: в этом случае централизованное управлению сетью перейдет к Роскомнадзору. Противники закона опасаются, что появление "суверенного интернета" будет означать усиление цензуры в стране.
В прошлом году также вступили в силу законы, предусматривающие штрафы за распространение фейковых новостей и за оскорбление власти и госсимволов. Максимальное наказание "по закону об уважении к власти" - 300 тысяч рублей или 15 суток ареста. Одним из авторов этих инициатив, кстати, была сенатор Людмила Бокова, днем ранее занявшая пост замглавы Минкомсвязи.
Помимо этого, в декабре Владимир Путин подписал законы в области цифровых данных. Они обязывают международные компании предустанавливать на импортируемые в Россию электронные устройства российское ПО и значительно увеличивают штрафы для интернет-компаний за отказ передавать спецслужбам ключи для дешифровки сообщений.