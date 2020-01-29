Прощай, Европа! Что изменится после "брексита" 31 января?

Что произойдет в пятницу 31 января, когда Великобритания официально покинет Европейский Союз? Обычные люди могут даже и не заметить разницы, но для политиков и переговорщиков с 1 февраля начинается настоящая работа по внедрению и разработке новых договоренностей по британской торговле, таможне, передвижениям ее граждан по ЕС и остальному миру.

После "брексита" регуляция трансграничных поездок и иммиграции, а также личные права британских граждан останутся неизменными до 31 декабря. "Практически ничего не изменится ни для бизнеса, ни для общества", - говорится в сообщении нидерландского правительства на сайте, посвященном выходу Великобритании из ЕС.

После 47-летнего членства в Евросоюзе, кажется, что королевство уйдет по-английски.

Что изменится после 31 января?

Британский премьер-министр Борис Джонсон. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Kirsty Wigglesworth

После полуночи Британия не сможет отменить статью 50 и перестанет быть частью ЕС. Вернуться в состав союза страна сможет только подав заявку на вступление. Неисполнение соглашения о выходе будет облагаться санкциями.

Британия выйдет из структур ЕС, принимающих решения. Министры, включая премьер-министра Бориса Джонсона, не будут присутствовать на саммитах Евросоюза без приглашения, 73 британских евродепутата уйдут из Европарламента, а британское министерство финансов должно будет договориться о своем "разводе".

Британский Департамент по вопросам выхода из ЕС прекратит свое существование и будет заменен на группу переговорщиков во главе с советником премьера по европейским делам Дэвидом Фростом. Группа будет курировать переговоры о заключении торговых сделок с ЕС и другими странами и начнет работу 3 марта.

Возможно, после "брексита" британский парламент будут ждать перестановки. Также начнется планирование будущей границы между Великобританией и Северной Ирландией.

Что случится с европейским паспортом?

AP

На такие документы как водительские права "брексит" не повлияет, но с 31 января владелец действующего паспорта Соединенного Королевства перестанет быть гражданином ЕС. Срок действия уже выданных паспортов не изменится, британцы продолжат свободно передвигаться по Евросоюзу в течение переходного периода.

Страна уже начала выдачу новых документов без формулировки "Европейский Союз". В 2020 цвет новых паспортов поменяется с бордового на синий.

Трансграничные граждане и "статус жителя"

В Великобритании проживают три миллиона граждан ЕС, в Евросоюзе - один миллион британцев. Их права будут защищены новым договором, который придет на смену правам, гарантированным европейским гражданством.

Условия сделки и примеры того, как она будет работать на практике, изложены на сайте Европейской Комиссии. До 31 декабря она позволит гражданам Великобритании оставаться там, где они проживают, и продолжать получать медицинское обслуживание и пенсии за рубежом.

Она также дает право постоянного проживания для граждан ЕС, находящихся в Великобритании. Для обеспечения этого права законодательство Соединенного Королевства, будет иметь преимущество перед любым другим.

Что не изменится после 31 января?

На время переходного периода Великобритания сохранит все преимущества членства в ЕС: свободу передвижения, выгодные тарифы на роуминг и использование внутриевропейских коридоров на пограничных пунктах.

Изменения пока не коснутся ни паромных портов, таких как Дувр, ни аэропортов. Сохранятся взаимные медицинские льготы и правила ведения бизнеса.

Что произойдет после окончания переходного периода?

AP

Следующей главой в мелодраме под названием "брексит" станут попытки договориться о том, что произойдет после окончания переходного периода 31 декабря 2020 года.

Некоторые аспекты того, что произойдет через 11 месяцев, записаны в соглашении о выходе и не изменятся. Например, позиция по ирландской границе, права граждан ЕС на территории Великобритании.

Джонсон ясно дал понять, что хочет как можно скорее заключить долгосрочную сделку с ЕС, но переговорщики от Евросоюза предупредили, что сроки, на которые рассчитывает британский премьер, нереалистичны.

Некоторые вопросы уже частично решены. Например, выплаты 650 тысячам британцев пенсионного возраста, проживающим в европейских странах, будут индексироваться также, как и пенсии, выплачиваемые в Великобритании. Договоренности о том, что будет с теми, кто уйдет на заслуженный отдых по окончании переходного периода, пока нет.

Некоторые страны разрабатывают схемы организации пограничного режима после 31 декабря. Республика Ирландия заявила, что владельцы британских паспортов смогут проходить пограничный контроль вместе с гражданами Евросоюза. Нидерланды сообщили, что соответствующие службы страны будут относиться к британским путешественникам как к гражданам "третьих государств", если в соглашении на уровне ЕС не будет иной договоренности.

Британским водителям, путешествующим по территории ЕС на собственном автомобиле, может по окончании переходного периода понадобиться разрешение.

Помимо вопросов о передвижении британских граждан по территории Европейского Союза, Джонсону предстоит обсудить применение трудового законодательства, ограничение рабочих часов и законы о правах ЛГБТ-сообщества.