Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Срочная новость

План США предполагает сосуществование израильского и палестинского государств

Комментарии
 Euronews
План США предполагает сосуществование израильского и палестинского государств
Размер текста Aa Aa

"Сделка века" от США: президент Дональд Трамп предлагает сосуществование израильского и палестинского государств. Столица Палестины в рамках плана будет находится в ряде районов Восточного Иерусалима.

Дональд Трамп заявил, что палестинцы должны отказаться от террора в отношении Израиля, США не допустят таких методов.

"Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру", — сказал глава вашингтонской администрации, представляя в Белом доме американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Наши журналисты работают над этим сюжетом, он будет обновлён, как только появится дополнительная информация.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.