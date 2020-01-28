План США предполагает сосуществование израильского и палестинского государств

"Сделка века" от США: президент Дональд Трамп предлагает сосуществование израильского и палестинского государств. Столица Палестины в рамках плана будет находится в ряде районов Восточного Иерусалима.

Дональд Трамп заявил, что палестинцы должны отказаться от террора в отношении Израиля, США не допустят таких методов.

"Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру", — сказал глава вашингтонской администрации, представляя в Белом доме американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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