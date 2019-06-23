США представили план "процветания" Палестины

От мира к процветанию" - план по развитию Палестины с таким многообещающим названием обнародовали США.

Цель: трансформировать палестинскую экономику путём привлечения в нее 50 миллиардов долларов.

Планируется развитие транспортной инфраструктуры, торговли с соседними странами, туризма, сельского хозяйства, а также системы образования и здравоохранения.

"На Западном берегу реки Иордан и в Газе появится миллион новых рабочих мест. Показатели безработицы снизятся с 30% до однозначных цифр. Уровень бедности уменьшится вдвое. План рассчитан на 10 лет и предполагает удвоение ВВП". Джаред Кушнер старший советник президента США

Одни палестинские официальные лица восприняли инициативу с настороженностью, другие - вовсе её отвергли. В ХАМАС назвали план попыткой подкупить Палестину, а представители ФАТХ заявили, что экономическому должно предшествовать политическое решение - о создании независимого палестинского государства.

"Всё, что они говорят, - ложь. Если им удастся собрать 50 миллиардов долларов, они уйдут в карман Кушнера. Что касается проектов, то они наверняка будут отложены. И целью их будет внести разлад в ряды членов арабского альянса". Аббас Заки официальный представитель ФАТХ

В деталях экономическая часть "сделки века" будет презентована на форуме в Бахрейне, который пройдет во вторник и среду в отсутствие представителей Палестины.

Свои делегации туда направят Египет, Иордания, Марокко и страны Персидского залива.

Как ожидается, политическую часть обнародуют осенью.