Cтолкновениями с полицией завершилась во вторник акция протеста французских пожарных в Париже. Тысячи человек вышли на улицы столицы, требуя досрочного выхода на пенсию и сохранения премии за риск на уровне 25 % от базовой зарплаты. Силы правопорядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать наиболее агрессивно настроенных манифестантов. Несколько участников акции получили лёгкие ранения; двое были задержаны. Позже стало известно, что профсоюзы пожарных добились от министерства внутренних дел положительного ответа на их основные требования. В результате, они призвали положить конец движению протеста, которое продолжалось с лета прошлого года. Из 247 000 пожарных Франции 16 % - профессионалы, остальные - добровольцы или военные.