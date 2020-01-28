Бельгийцы хотят "повернуть время вспять"

Тысячи человек вышли во вторник на улицы Брюсселя по призыву левого профсоюза Всеобщая федерация труда (ABVV/FGTB). Манифестанты требовали от властей гарантировать финансирование пенсий, здравоохранения и социальных пособий, дефицит бюджета которых к 2024 году должен достичь 6 миллиардов евро, утверждают организаторы акции.

"Мы достигли дна, - говорит Ян Стаап, лидер ABVV/FGTB. - Люди не могут не видеть, что процесс сокращения социальных выплат и всех других мер по защите граждан зашел слишком далеко. Мы хотим повернуть время вспять и вернуться к тому уровню благосостояния, которое отличало послевоенную Европу!"

Два других крупнейших профсоюза Бельгии не поддержали Всеобщую федерацию труда, поэтому забастовка коснулась главным образом общественного транспорта. Среди других требований манифестантов: минимальная зарплата для госслужащих в 2300 евро; минимальная пенсия в 1500 евро и снижение пенсионного возраста с 67-ми до 65 лет.

"Мой плакат - это табель успеваемости для детей 11-12 лет, - говорит школьная учительница Карима Легуи. - Мы учим детей в школе, как ладить друг с другом и уважать друг друга. А наше правительство не может этого сделать. Они терпят неудачу по всем пунктам".

"Политологи отмечают, что если победившим на последних выборах партиям наконец удастся сформировать коалицию, новый кабинет министров немедленно столкнется с огромным давлением со стороны профсоюзов с первого дня их пребывания у власти", - передает из Брюсселя корреспондент Euronews Джек Паррок.