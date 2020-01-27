Самолет выкатился на шоссе

Пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился на дорогу в городе Махшехр на западе Ирана. По данным местных СМИ, пилот слишком поздно приступил к посадке и не справился с управлением. По свидетельству одного из очевидцев, из-за повреждения шасси лайнер скользил до полной остановки на "брюхе".

В результате инцидента никто не пострадал только чудом - рядом расположен густонаселенный район. Покинуть салон самолета 135 пассажирам и членам экипажа помогли очевидцы. Начато расследование.