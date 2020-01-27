Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Иран

Самолет выкатился на шоссе

Комментарии
 Мария Горковская
Самолет выкатился на шоссе
Авторское право
Mohammad Zarei/ISNA via AP
Размер текста Aa Aa

Пассажирский самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился на дорогу в городе Махшехр на западе Ирана. По данным местных СМИ, пилот слишком поздно приступил к посадке и не справился с управлением. По свидетельству одного из очевидцев, из-за повреждения шасси лайнер скользил до полной остановки на "брюхе".

В результате инцидента никто не пострадал только чудом - рядом расположен густонаселенный район. Покинуть салон самолета 135 пассажирам и членам экипажа помогли очевидцы. Начато расследование.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.