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США

Самолёт сбросил топливо над школами

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 Юрий Смирнов
Самолёт сбросил топливо над школами
Авторское право
AP Photo/Ted S. Warren - Ted S. Warren
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56 человек, главным образом детей, обратились за медицинской помощью в калифорнийском городе Кадахи после того, как пассажирский самолёт сбросил авиационное топливо.

Пилот "Боинга 777" авиакомпании Дельта, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Шанхай, зафиксировал проблему с одним из двигателей (остановку компрессора) несколько минут спустя после взлёта и принял решение вернуться, сбросив топливо, чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу самолёта.

Распылённое в воздухе топливо опустилось на жилой квартал, где расположены пять начальных школ. У пострадавших были зафиксировано раздражение кожного покрова и дыхательных путей, но госпитализация никому не понадобилась.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит проверку по факту нарушения правил эксплуатации воздушного судна.

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