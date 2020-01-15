Самолёт сбросил топливо над школами

56 человек, главным образом детей, обратились за медицинской помощью в калифорнийском городе Кадахи после того, как пассажирский самолёт сбросил авиационное топливо.

Пилот "Боинга 777" авиакомпании Дельта, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Шанхай, зафиксировал проблему с одним из двигателей (остановку компрессора) несколько минут спустя после взлёта и принял решение вернуться, сбросив топливо, чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу самолёта.

Распылённое в воздухе топливо опустилось на жилой квартал, где расположены пять начальных школ. У пострадавших были зафиксировано раздражение кожного покрова и дыхательных путей, но госпитализация никому не понадобилась.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит проверку по факту нарушения правил эксплуатации воздушного судна.