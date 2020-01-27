Меркель ждёт Скопье и Тирану в ЕС

Берлин будет добиваться того, чтобы Европейский совет в марте одобрил начало переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.
Она отметила: "Если посмотришь на карту, если знаешь геополитический контекст, то понимаешь, что хорошо, если однажды страны Западных Балкан станут членами ЕС".
О том, что Северная Македония и Албания выполнили необходимые условия для начала переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество в начале января заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Саммит ЕС-Западные Балканы состоится в мае текущего года в Загребе.