Меркель ждёт Скопье и Тирану в ЕС

Берлин будет добиваться того, чтобы Европейский совет в марте одобрил начало переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Она отметила: "Если посмотришь на карту, если знаешь геополитический контекст, то понимаешь, что хорошо, если однажды страны Западных Балкан станут членами ЕС".

Я хочу сказать от имени правительства ФРГ, что мы однозначно привержены европейской перспективе Албании и всех Западных Балкан. Мы хотим приблизить эти страны к ЕС, мы хотим, чтобы на предстоящем Европейском совете в марте был достигнут консенсус о начале переговоров о вступлении в ЕС с Албанией, а также с Северной Македонией. Обе страны достигли значительного прогресса в реформах Ангела Меркель канцлер ФРГ

О том, что Северная Македония и Албания выполнили необходимые условия для начала переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество в начале января заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит ЕС-Западные Балканы состоится в мае текущего года в Загребе.