Стокгольм опережает другие города по "уму" и экологичности

Специально для Euronews Анна Кёниг Йерльмю, мэр Стокгольма, признанного самым "умным" городом мира, подробнее рассказала о планах шведской столицы по достижению углеродного нейтралитета: "Для меня "умный" город - место, где в центр поставлены интересы граждан. Какими они будут завтра, вот важный вопрос! У нас в арсенале - серьезные климатические решения и проекты по укреплению социальной устойчивости, это целостная программа развития Стокгольма до 2030 года. Мы принимаем решения сегодня с прицелом на выработку долгосрочных мер.

Стокгольм - один из самых быстрорастущих регионов Европы. Поэтому, разумеется, мы находимся в фокусе повышенного внимания в том, что касается сокращения выбросов СO2 и обеспечения стабильных социальных проектов.

Мы хотим быть углеродно-позитивным городом, для этого разрабатываем технологию по накоплению энергии. С ней, а также с нашими наработками в сфере централизованного теплоснабжения, не опирающимися на ископаемое топливо, мы сумеем стать к 2040 году экологически устойчивым городом, первым в мире.

Я очень горжусь участием в проекте Growsmarter. Он вывел нас на первое место в международном рейтинге смарт-городов. Так у нас появился шанс расширить масштабы наших инноваций, раздвигая горизонты и предлагая еще более качественные решения для граждан".