Как Бельгия больше года живет без правительства?

Мейв Макмахон, Euronews

Добро пожаловать в Бельгию. В страну, где с декабря 2018 года нет функционирующего правительства и где политическим партиям так и не удалосьсформировать рабочую коалицию. В стране, где проживают всего 11 миллионов человек, есть две большие группы — фламандская и франкоязычная, а на востоке страны живет небольшое сообщество, которое говорит на немецком языке. Политическая система этого государства сложна.

Дейв Синардет, профессор брюссельского университета

"Бельгия - единственная федерация, в которой нет федеральных политических партий. Здесь каждой партии по две — две либеральные, две социалистические и т. д., Это, конечно, способствует раздробленности и означает, что в формирование правительства вовлечено много сторон"

Мейв Макмахон, Euronews

"Добавьте к этому тот факт, что Валлония голосовала в левую сторону, выбирая социалистов и зеленых, а Фландрия — вправо, отдавая голоса центристам и ультраправым. Поэтому, две крупнейшие политические силы, которым нужно сформировать коалицию, не ладят между собой"

Дейв Синардет, профессор брюссельского университета

"Две крупнейшие партии по обе стороны языковой границы воспринимают друг друга врагами. Конечно, это затрудняет попытки создать коалицию".

Мейв Макмахон, Euronews

Но жизнь в стране продолжается. Поезда все так же ходят, коммунальные службы собирают мусор, люди получают зарплаты. Главные вопрос — как долго это может продолжаться?

Дейв Синардет, профессор брюссельского университета

"Бюджетная ситуация в Бельгии уже сейчас очень сложная. Если ничего не делать, то все может выйти из-под контроля. Есть ещеряд важных вопросов, которые выдвинули все стороны во время избирательной кампании. Речь идет о климате и мобильности, действительно большой проблеме в Бельгии".

Мейв Макмахон, Euronews

Дебаты разрывают страну. Фламандские националисты мечтают отделиться, и многие фламандцы их поддерживают. ВВаллонии совсем другие настроения. Бельгийская картошка фри, вафли, король, футбольная команда и столица Евросоюза, город Брюссель — вот что объединяет страну. Во всяком случае, пока.