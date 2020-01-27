В связи с эпидемией коронавируса в Китае Франция вывозит из Ухани своих граждан. После возвращения на родину они пробудут в изоляторе две недели - именно столько длится инкубационный период, во время которого заражение уже возможно.

Ранее об эвакуации своих граждан заявили США и Япония.

"Перед приземлением экипаж разбрызгал в самолете какое-то дезинфицирующее средство. Потом мы увидели представителей Красного Креста в масках. Каждый получил листовку с руководством к действию", - рассказывает прилетевшая из Китая француженка.

В Ухани в провинции Хубэй, где и были зафиксированы первые случаи заболевания, карантин. Эвакуация пройдет по согласованию с китайскими властями.

"Команда врачей будет сопровождать возвращающихся. Министерство здравоохранения уже в процессе ее формирования. Во избежание распространения вируса на территории Франции репатриированные граждане будут находиться под наблюдением в течение 14 дней", - отметила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Но покидать Ухань желают не все.

"Мы не хотим уезжать. Наша жизнь здесь. То, что нам предложили взамен, нас совершенно не заинтересовало: переехать в другой город, сидеть в заперти в течение двух недель в каком-нибудь отеле... Просто нет смысла", - считает Жонатан, житель Ухани.

В Поднебесной число заразившихся смертельно опасным вирусом превысило 2 тысячи человек. Свыше 80 скончались. Случаи заболевания подтверждены как во Франции и США, так и в Австралии, Вьетнаме, Непале, Сингапуре, Таиланде.

Улан-Батор принимает превентивные меры: закрыта монгольско-китайская граница, до 2 марта приостановили работу средние и высшие учебные заведения.

Распространение коронавируса совпало с празднованием китайского нового года - в обычных условиях именно в эти дни страну посещает наибольшее количество туристов, а местные жители отправляются в путешествовие по соседним городам и провинциям.

Из-за эпидемии пневмонии каникулы в Поднебесной продлили до 2 февраля.