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Спорт

Тьерри Нёвилль выиграл ралли Монте-Карло

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 Павел Барсуков
Тьерри Нёвилль выиграл ралли Монте-Карло
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Nicolas Aguilera
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Бельгийский пилот "Хёндэ" Тьерри Нёвилль вышел победителем ралли Монте-Карло, первого этапа Чемпионата мира. Вместе со штурманом Николя Жильсулем он преодолел трассу за 3 часа, 10 минут и 57,6 секунд — при том, что в заключительный день начинал гонку с третьей позиции.

Выступающий на "Тойоте" француз Себастьен Ожье, который с 2014 года никому не уступал первенство в Монте-Карло, на этот раз пришёл вторым, отстав от лидера на 12,6 секунд.

Третьим стал партнёр Ожье по команде, Элфин Эванс. А Себастьян Лёб, семикратный победитель Монте-Карло, пришёл лишь шестым. Он заявил, что ошибся с тактикой, выбрав слишком мягкие шины.

Действующий чемпион мира, эстонец Отт Тянак, выбыл из борьбы ещё в пятницу, попав в серьёзную аварию. Машина вылетела с трассы на скорости 170 км/ч, несколько раз перевернувшись. Экипаж провёл ночь в больнице, но серьёзных травм врачи не обнаружили.

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