"Боль и слава" Педро Альмодовара

Педро Альмодовар представил свою новую киноленту «Боль и слава». Спустя три года после выхода в свет драмы «Джульетта» об отношениях детей и родителей и об ошибках прошлого испанский режиссёр показал фильм, который критики осторожно относят к автобиографическим работам.

«Боль и слава» — это история о пожилом режиссёре, который переживает тяжёлый творческий кризис. Это череда встреч — реальных, вымышленных или произошедших когда-то давно в прошлом. Главный герой вспоминает события, некоторые из которых ему теперь кажутся чередой ошибок. Он наблюдает разрушение привычного ему мира и осознаёт себя перед лицом будущего, где, может статься, ему больше не суждено творить. И в этих размышлениях появляется надежда.

Исполнителями главных ролей в фильме Dolor y gloria стали Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. В испанский прокат картина выйдет 22 марта.