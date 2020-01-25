Обвинители Трампа закончили изложение аргументов

На слушаниях в Сенате Конгресса США по импичменту президенту Дональду Трампу в пятницу завершила изложение своих аргументов группа обвинителей демократов, выбранных Палатой представителей. В течении трёх дней они представляли свою позицию, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс. Подводя итоги, возглавивший группу менеджеров по импичменту председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф сказал о Дональде Трампе::

"Угроза того, что он продолжит злоупотреблять своей властью и причинит серьезный вред нации в течение следующего года, пока не будет приведен к присяге новый президент, или пока он не будет переизбран, не является гипотетической. Его не остановить, он продолжает придерживаться этой разрушительной линии поведения, из-за которой мы уже познали неприятные моменты. Он таков, каков он есть. Он не изменится, и связанная с этим опасность остаётся".

Шифф также подчеркнул, что действия нынешнего президента "нарушают его конституционный долг преданно следовать закону", так как, по его словам, Трамп пытался добиться компромата на своего политического противника при помощи давления на украинского президента.

Защитники Трампа по делу об импичменте планируют изложить свои аргументы в понедельник 27 января, так как в субботу слушания в Сенате начались по усечённому графику, и на доклад не оставалось достаточно времени.

"Я с нетерпением жду того момента, когда Белый дом наконец расскажет всю правду, так как то, что они до сих говорили, было пристрастно. Но всё равно не думаю, что это заслуживает импичмента",- говорит сенатор-республиканец Рик Скотт.

После того, как защита изложит свои доводы, в течение двух, максимум трех дней стороны будут в письменном виде задавать друг другу вопросы и получать на них ответы. Затем состоится финальное голосование о виновности или невиновности главы Белого дома.

Однопартийцев Дональда Трампа в Сенате большинство, но среди них есть неопределившиеся. Для того, чтобы президент был отстранён от власти по результатам процедуры импичмента, необходимо одобрение не менее двух третей сенаторов. Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп выразил уверенность в благоприятном для себя исходе. На слушаниях по импичменту председательствует глава Верховного суда США Джон Робертс.

По данным последних соцопросов, число американцев, выступающих за и против импичмента президенту примерно равно. Но практически все считают, что расследование не может идти без заслушивания свидетелей. Появятся ли они, и сколько их будет, пока неизвестно.