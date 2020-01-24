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Турция

Убедить Турцию не выходить из сделки

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 Павел Барсуков
Убедить Турцию не выходить из сделки
Авторское право
ASSOCIATED PRESS - Emrah Gurel
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Убедить Турцию не выходить из соглашения по беженцам: с такой целью канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Стамбул.

В Анкаре ранее уже предупреждали, что готовы разорвать договорённость: финансовая помощь, обещанная Европой, опаздывает уже на два года, а переговоры о сближении с Евросоюзом — ещё одно условие сделки — вовсе прекратились.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Как вы знаете, Евросоюз обещал нам финансовую помощь объёмом в 6 миллиардов, двумя траншами по три миллиарда. Но до сих пор даже первая половина выплачена неправительственным организациям не полностью".

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Мы обсудили гуманитарную ситуацию в районе Идлиба. Теперь посмотрим, чем можно поддержать Турцию в оказании помощи людям, которые сейчас живут в палатках на сирийской территории, можем ли мы дать денег на улучшение гуманитарной ситуации. Перед Турцией стоит реальная огромная проблема. Я уверена, что необходимо найти решение для помощи каждому, чтобы каждый ребёнок, каждая семья получили постоянное пристанище".

Сейчас в Турции более 4 миллионов беженцев, подавляющее большинство из которых — сирийцы. Прямо на пресс-конференции с Меркель Эрдоган объявил, что ещё 400 тысяч движутся из Идлиба к турецкой границе.

В 2016 году Турция и ЕС заключили соглашение, по которому Анкара сдерживает мигрантов в обмен на финансовую помощь и сближение с "Большой Европой".

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