Юнкер - о Турции и беженцах

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В начале работы предыдущего состава Еврокомиссии, 5 лет назад, Европа переживала кризис с мигрантами. В 2016 году удалось ослабить их поток в Евросоюз через Грецию, благодаря соглашению с Турцией.

Но теперь президент Реджеп Тайип Эрдоган, пытаясь добиться от ЕС некоторых уступок, угрожает направить в него беженцев. Греческие лагеря для них переполнены. Корреспондент Euronews Мария Псара поговорила об этом с бывшим Председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Euronews: Турция требует от Евросоюза выкуп за то, что удерживает у себя беженцев. Президент Эрдоган угрожает открыть для мигрантов ворота в ЕС. Считаете ли вы это реальной угрозой?

Юнкер: Мы заключили сделку с Турцией. Это хорошая сделка, потому что Турция берет на свои плечи большую часть последствий кризиса с беженцами в этом регионе. Эрдоган несколько раз угрожал Еврокомиссии открыть ворота. Отвечая на ваш вопрос: я отношусь к этому серьёзно, но я не верю этой угрозе президента. Ведь он знает, что в его интересах - иметь как можно более тесное сотрудничество с ЕС. Он должен быть надёжным партнёром.

Euronews: Таков ли он?

Юнкер: До сих да. И я думаю, что он будет.

Euronews: Я хочу спросить вас о детях, живущих в лагере Мория на Лесбосе в Греции. У них больше нет надежды на жизнь, некоторые думают о самоубийстве. Не кажется ли вам, что Европа пожертвовала своими ценностями?

Юнкер: Я так не думаю. Но Европа в целом не сделала достаточно. Потому что некоторые из стран-членов не проявляют солидарности. Несколько лет назад я предлагал полякам, чехам и венграм принять на свою территорию детей, которых не сопровождают взрослые. А Греция сделала многое, но не достаточно - на островах и на материке. Сделано было недостаточно. Необходимы улучшения как с греческой стороны, так и с европейской стороны. Иначе это недопустимо. Нельзя оставлять этих детей без какой-либо помощи. Это скандал!