Болгария нуждается в медпомощи

Болгарские врачи и медсестры массово покидают страну в поисках лучших условий работы в Западной Европе. Отток профессионалов привел к беспрецедентному дефициту кадров в секторе здравоохранения.

... Перед отделением станции скорой помощи в Софии припаркованы новенькие машины. Обновленный парк неотложек - часть программы помощи ЕС, нацеленной на модернизацию медицинской инфраструктуры. Но главная болевая точка болгарской медицины сегодня - не отсутствие техники и транспорта, а дефицит кадров. Опросы подтверждают: три четверти болгарских студентов-медиков мечтают о работе за рубежом. Их главным образом интересуют Германия, Австрия и Скандинавские страны.

Кристина и Руди - опытная команда неотложной службы Софии. Остаться на родине - их осознанный выбор. Кристина Манчева, врач скорой помощи: "Сегодня наша главная проблема - нехватка медицинского персонала. Дефицит ощущается повсюду, в том числе и в службе скорой помощи. Нам действительно нужно больше сотрудников. Сегодня у нас укомплектовано менее половина штата. У нас в Болгарии есть отличные врачи, мне очень больно терять коллег. Я говорю уехавшим: "Возвращайтесь, приезжайте на родину!".

Население Болгарии стремительно стареет, растет спрос на медицинские услуги. По оценкам ООН, к 2050 году страна потеряет 23% своего нынешнего населения. В том числе и за счет профессиональной эмиграции. Спрос на восточноевропейских медиков растет: только в Германии осели 50 тысяч врачей из-за границы, а медсестер и парамедиков - как минимум вдвое больше.

Болевые точки болгарской системы здравоохранения наглядно демонстрирует город Видин, чемпион страны по доле пожилых в структуре населения. У нас назначена встреча с Цветелиной Милославовой. Женщина перенесла онкозаболевание. Тяжелая терапия спровоцировала другой недуг: сейчас наша героиня борется со слоновой болезнью ног. Таким пациентам показан еженедельный лечебный массаж. Но в городе Видин специалистов не найти.

"Каждый день я только на смену повязок трачу до трех часов, - рассказывает Цветелина. - Полтора часа утром, полтора - вечером. В Болгарии не хватает медсестер, которые могли бы мне помочь. В стране таких профессионалов осталось очень мало, буквально по пальцам пересчитать".

Прежде чем занять должность директора частной клиники Omega в Видине, Данжо Кирашки несколько десятилетий проработал в местной государственной больнице. На фоне дефицита специалистов в ней закрыли сначала урологическое отделение и совсем недавно - неврологическое. Каковы последствия оттока врачей и медсестер для местного населения?

"Последствия ужасны, у нас остро не хватает медперсонала, - отмечает доктор. - Мы не можем удерживать на плаву востребованные отделения. Пациентов приходится везти в другие больницы - за 60, 100 км, а они порой нетранспортабельны. Когда отток медиков только начался, у нас в Видине работали 300 докторов, сегодня - только 120".

Молодой врач Румяна Тодорова, с которой мы встречаемся в Софии, представляет растущую армию переехавших за границу докторов. На родине девушка бывает наездами; вот уже пять лет она работает судмедэкспертом в Германии.

Румяна рассказала, почему решила эмигрировать: "Болгарское общество, на мой взгляд, недостаточно ценит врачей. В какой-то момент я задалась вопросом, а стоит ли мне оставаться в атмосфере такого неуважения? Знаете, чтобы выучиться на врача, надо приложить очень много усилий. Я не хочу потерять интерес к профессии только из за того,что болгарская система здравоохранения больна. В Болгарии вам не платят должным образом не ценят вашу работу, как она того заслуживает".

Ситуация тяжелая, но будущее есть, считают врачи университетской клиники в Софии. Больница - редкий пример укомплектованности. Здешним врачам платят лучше, чем в среднем по стране, в их распоряжении - современное оборудование, возможность стажироваться за рубежом. Главврач неврологического отделения Велина Гергелчева убеждена: "У молодых медиков должна быть свобода выбора. Чтобы стать отличным специалистом в своей области им, возможно, нужно поработать за рубежом, перенять знания и опыт. Почему нет? Я лично два года работала в Германии, в одной из клиник Мюнхена, а потом вернулась".

Осенью прошлого года болгарские медработники вышли на улицы в знак протеста против упадка в отрасли. В акциях принимал принимал участие и Александр Фарфаров, молодой невролог. Протестующие требовали повышения минимальной зарплаты для врачей и медсестер (власти пообещали выделить 100 миллионов евро на нужды здравоохранения).

Александр хочет остаться в Болгарии и мечтает о реформе системы здравоохранения. Врач говорит о необходимости создания частных фондов медстрахования, об улучшении карьерных перспектив для молодежи: "Самая большая проблема болгарского здравоохранения - в массовом оттоке профессионалов. Они уезжают за границу, а наши больницы, особенно в селе, пустеют. Мы должны сделать работу в болгарской провинции более привлекательной для молодежи, дать врачам возможность строить там свою жизнь. Причем речь идет не только о профессиональных аспектах, но и о социальных, ведь люди должны иметь семьи".

Чтобы затормозить отток кадров из медицины, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не нанимать на работу выходцев из регионов со слабой больничной инфраструктурой. Западноевропейские клиники на это, похоже, не обращают внимания, и болгарские медики продолжают паковать чемоданы.