Бельгийские подростки осваивают море

Приглашаем вас на борт судна Broodwinner — это 29-метровый траулер построенный в конце 60-х. Судно используется для обучения молодых рыбаков в Бельгии, в районе Остенде.

Несколько лет назад Broodwinner прошел реконструкцию на средства ЕС, теперь на на борту есть все для полноценной практической подготовки нового поколения промысловиков.

Барт ДеВайгенар, преподаватель морской школы Maritiem Instituut Mercator, патронирует обучающий выход в море студентов: "Они приезжают со всех концов Бельгии, начинают в возрасте двенадцати- тринадцати лет и остаются в школе до восемнадцати. Первый и второй курс выходят в море лишь время от времени, а студенты третьего и четвертого годов практикуются на судне каждые две недели, и так в течение всего учебного года. У них обычный трудовой день - с 8 до 16 часов, они в море по 8 часов.

Мы пытаемся с самого начала научить их быть рыбаками. Что такое рыбацкое судно, что вы должны делать... эти вопросы - часть обычного учебного процесса на траулере.

Мы учим их правилам безопасности - для всех обязательны каска, защитное устройство на случай падения за борт (надо всегда иметь такую возможность в виду).

Это важная часть курса. А еще мы учим ребят работе с рыбой, они должны уметь ее чистить, ну и все остальное. Конечно, им также необходимо разбираться в навигации. Наши студенты воочию видят суть профессии здесь, на борту. Потом по мере взросления у них появляются технические дисциплины, старшие ребята выходят в море на профессиональных рыболовецких траулерах. Они знакомятся с реальной ситуацией на рабочем месте. И вот это, на мой взгляд, позволяет им сделать выбор - идти в профессию или нет".