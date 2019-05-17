Срочная новость

Срочная новость

Ocean

Лодка против траулера

Лодка против траулера
  Денис Локтев 
Размер текста Aa Aa

Небольшие рыбацкие лодки обеспечивают работой многие регионы Европы, одновременно помогая сохранять экосистемы европейских морей. Но могут ли они соперничать с крупными промысловиками, готовыми вытеснять малых конкурентов? Наш корреспондент побывал в Дании в местечке Торупстранд и узнал, как тамошним рыбакам удалось сохранить традиционные промысловые методы и расширить рынок сбыта.

... Одиннадцать часов работы в неспокойном море - и так день за днем. Три рыболова тянут сети здесь, у северо-западного побережья Дании. Сегодняшний улов - полторы тонны камбалы. Раньше, по словам местных, уловы были больше. Но потом крупные траулеры повредили морское дно....

Ян Олсен, председатель артели рыболовов из Торупстранда, традиционной рыболовецкой деревни, уточняет: "Траулеры повреждают дно. Мы же используем простые сети: оставляем их у дна в течение дня-двух, потом вытягиваем. От них никакого вреда."

Причаливание прямо на песчаный пляж было бы фатальным для большинства современных судов. Но здешние дубовые лодки такого обращения не боятся. Их строят здесь с глубокой древности, с довикинговой эпохи. Надежный деревянный флот рыбацкого поселка Торупстранд успешно противостоит силам природы - и не только.

_Малое рыболовство играет важную роль во многих регионах ЕС. В Средиземном и Черном морях на таких рыбаков приходится 80% всего промыслового флота и 60% рабочей силы в отрасли. Евросоюз признает их значимость: за семь лет они получили около 210 миллионов евро госсредств для развития маркетинга, диверсификации бизнеса и решения других задач."
_

Дания потеряла немало независимых промысловых хозяйств десять лет назад, решив наделить всех судовладельцев частными квотами на промысел. Крупные компании начали скупать эти квоты у частников, цены взлетели до небес, убедив многих мелких владельцев продать лодки и уйти из бизнеса.

Томас Хойруп представляет местную гильдию прибрежного промысла. Он вспоминает: "В первый год Дания лишилась четверти всего флота. В первый год! За первые два года наша стандартная лодка подорожала в 10-11 раз".

При таких ценах молодые рыбаки не могли выйти на рынок, где росло влияние крупных компаний. Прибрежные деревни продавали лодки, превращаясь в города-призраки. Опасаясь за свое будущее, рыбаки Торупстранда решили принять меры. Какие? Матильда Хойруп Аутзен, социальный антрополог, собирает в Торупстранде материал для своей докторской диссертации. Она поясняет: "Они собирались, дискутировали, и в итоге большинство рыбаков решили создать кооператив, чтобы сообща скупать квоты, а потом делить их - с расчетом и на молодых рыбаков. Так они и поступили".

Объединив усилия, местные рыбаки отстояли свои права на промысел и сохранили профессиональные традиции - включая изготовление деревянных лодок, которые хорошо известны в Дании и за рубежом.

Пипсен Монрад Хансен знает о таких судах все; женщина занимается исследованиями в промысловой сфере, представляя Центр устойчивых способов жизни: "Многие люди приезжают сюда просто чтобы прикоснуться к лодке, почувствовать её", - отмечает она.

Евросоюз финансово поддержал открытие в Торупстранде верфи, где строят новые суда и обучают профессионалов для работы в отрасли. По оценке Хансен, роль верфи больше, чем просто обслуживание нужд рыбаков: "Там готовят не только рыбаков, нет, там есть судостроители, электрики, машинисты; верфь создаёт рабочие места. Кроме того, и сама верфь и проекты, которые на ней реализуются, привлекают в регион туристов: люди хотят приехать и увидеть это своими глазами."

Забота о море гарантирует экологичность продуктов; спрос на такую рыбу растет. Местный магазин-ресторан - также часть создаваемой на средства ЕС инфраструктуры. Здесь продают свежепойманную рыбу. В отчие от траулеров, малые суда не уходят в море на недели и не повреждают улов при обработке. Поэтому их рыба ценится выше, поясняет Янни Олесен, владелица заведения: "Рыба, добытая траулерами, отличается в цене от нашей, добытой малыми судами, где-то на 10-20 крон за килограмм, это 2 евро. На мой взгляд, это не дорого. Цена обоснована с учетом того, сколько работы требует такой промысел и насколько хорош конечный продукт."

Деревня сумела расширить свои продажи до самого сердца датской столицы; в Копенгагене рыбу продают на переоборудованной лодке. Артель рыбаков Торупсанд наращивает сбыт, увеличивает прибыль, не забывая напоминать другим жителям страны о своих усилиях по защите моря и сохранению традиций профессии.

Симон Биггас Мёллер, повар рыбного ресторана в Копенгагене, считает, что опыт рыбаков Торупстранда имеет общенациональное значение: "Это ставка на устойчивое развитие - не только окружающей среды, но и небольших рыбацких деревень, которые на датской береговой линии почти полностью вымерли. Я надеюсь, что они получат вторую жизнь, я даже уверен в этом. В идеале, надеюсь, их пример вдохновит другие населенные пункты жить и плодотворно работать".

Видеомонтаж • Jean-Christophe Marcaud