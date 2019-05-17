Лодка против траулера

Небольшие рыбацкие лодки обеспечивают работой многие регионы Европы, одновременно помогая сохранять экосистемы европейских морей. Но могут ли они соперничать с крупными промысловиками, готовыми вытеснять малых конкурентов? Наш корреспондент побывал в Дании в местечке Торупстранд и узнал, как тамошним рыбакам удалось сохранить традиционные промысловые методы и расширить рынок сбыта.

... Одиннадцать часов работы в неспокойном море - и так день за днем. Три рыболова тянут сети здесь, у северо-западного побережья Дании. Сегодняшний улов - полторы тонны камбалы. Раньше, по словам местных, уловы были больше. Но потом крупные траулеры повредили морское дно....

Ян Олсен, председатель артели рыболовов из Торупстранда, традиционной рыболовецкой деревни, уточняет: "Траулеры повреждают дно. Мы же используем простые сети: оставляем их у дна в течение дня-двух, потом вытягиваем. От них никакого вреда."

Причаливание прямо на песчаный пляж было бы фатальным для большинства современных судов. Но здешние дубовые лодки такого обращения не боятся. Их строят здесь с глубокой древности, с довикинговой эпохи. Надежный деревянный флот рыбацкого поселка Торупстранд успешно противостоит силам природы - и не только.

_Малое рыболовство играет важную роль во многих регионах ЕС. В Средиземном и Черном морях на таких рыбаков приходится 80% всего промыслового флота и 60% рабочей силы в отрасли. Евросоюз признает их значимость: за семь лет они получили около 210 миллионов евро госсредств для развития маркетинга, диверсификации бизнеса и решения других задач."

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Дания потеряла немало независимых промысловых хозяйств десять лет назад, решив наделить всех судовладельцев частными квотами на промысел. Крупные компании начали скупать эти квоты у частников, цены взлетели до небес, убедив многих мелких владельцев продать лодки и уйти из бизнеса.

Томас Хойруп представляет местную гильдию прибрежного промысла. Он вспоминает: "В первый год Дания лишилась четверти всего флота. В первый год! За первые два года наша стандартная лодка подорожала в 10-11 раз".

При таких ценах молодые рыбаки не могли выйти на рынок, где росло влияние крупных компаний. Прибрежные деревни продавали лодки, превращаясь в города-призраки. Опасаясь за свое будущее, рыбаки Торупстранда решили принять меры. Какие? Матильда Хойруп Аутзен, социальный антрополог, собирает в Торупстранде материал для своей докторской диссертации. Она поясняет: "Они собирались, дискутировали, и в итоге большинство рыбаков решили создать кооператив, чтобы сообща скупать квоты, а потом делить их - с расчетом и на молодых рыбаков. Так они и поступили".

Объединив усилия, местные рыбаки отстояли свои права на промысел и сохранили профессиональные традиции - включая изготовление деревянных лодок, которые хорошо известны в Дании и за рубежом.

Пипсен Монрад Хансен знает о таких судах все; женщина занимается исследованиями в промысловой сфере, представляя Центр устойчивых способов жизни: "Многие люди приезжают сюда просто чтобы прикоснуться к лодке, почувствовать её", - отмечает она.

Евросоюз финансово поддержал открытие в Торупстранде верфи, где строят новые суда и обучают профессионалов для работы в отрасли. По оценке Хансен, роль верфи больше, чем просто обслуживание нужд рыбаков: "Там готовят не только рыбаков, нет, там есть судостроители, электрики, машинисты; верфь создаёт рабочие места. Кроме того, и сама верфь и проекты, которые на ней реализуются, привлекают в регион туристов: люди хотят приехать и увидеть это своими глазами."

Забота о море гарантирует экологичность продуктов; спрос на такую рыбу растет. Местный магазин-ресторан - также часть создаваемой на средства ЕС инфраструктуры. Здесь продают свежепойманную рыбу. В отчие от траулеров, малые суда не уходят в море на недели и не повреждают улов при обработке. Поэтому их рыба ценится выше, поясняет Янни Олесен, владелица заведения: "Рыба, добытая траулерами, отличается в цене от нашей, добытой малыми судами, где-то на 10-20 крон за килограмм, это 2 евро. На мой взгляд, это не дорого. Цена обоснована с учетом того, сколько работы требует такой промысел и насколько хорош конечный продукт."

Деревня сумела расширить свои продажи до самого сердца датской столицы; в Копенгагене рыбу продают на переоборудованной лодке. Артель рыбаков Торупсанд наращивает сбыт, увеличивает прибыль, не забывая напоминать другим жителям страны о своих усилиях по защите моря и сохранению традиций профессии.

Симон Биггас Мёллер, повар рыбного ресторана в Копенгагене, считает, что опыт рыбаков Торупстранда имеет общенациональное значение: "Это ставка на устойчивое развитие - не только окружающей среды, но и небольших рыбацких деревень, которые на датской береговой линии почти полностью вымерли. Я надеюсь, что они получат вторую жизнь, я даже уверен в этом. В идеале, надеюсь, их пример вдохновит другие населенные пункты жить и плодотворно работать".