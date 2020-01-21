Перник остался без воды из-за коррупции

Три часа дня в болгарском городе Перник, расположенном в 20 километрах от столицы. Воспитанники детского сада "Калина-малина" просыпаются после дневного отдыха, в это же время в городе начинается подача воды, которая по графику должна быть доступна в течении последующих семи часов.

Кризис водоснабжения в Пернике с каждым месяцем усиливается.

Директор десткого сада Калина-Малина рассказывает:

"Для питья и приготовления детской еды мы получаем минеральную воду. Для уборки и умывания мы собираем воду в канистры, подача начинается в три часа дня. Мы всё стираем и моем, а затем запасаемся водой на следующий день".

Сегодня вода появилась в кране на час позже, и это не редкость. Запасы воды в городском резервуаре истощены.

Из Перника передает корреспондент Euronews Дамиан Воденичаров: "Воды осталось не так много, из 20 миллионов кубометров — только три, но и этого объема было бы достаточно, если бы потери не были такими значительными".

65% воды теряется из утечки в устаревших трубах. С ноября нормирование потребления воды ужесточилось и, по предварительным оценкам, такая ситуация будет продолжаться по крайней мере до апреля. Основнаа причина проблемы заключается в том, что воду, предназначенную для города, потребляют предприятия. А в центре скандала — бывший министр окружающей среды Нено Димов, который, по мнению прокуратуры, злоупотребил служебным положением, разрешив заводам пользоваться водой из городского резервуара.

Мэр Перника Станислав Владимиров говорит: "Резервуар не может обеспечивать водой промышленность. Приоритетная задача — сначала обеспечить водой население. Мы не можем отдавать чистую питьевую воду заводам. Такие большие промышленные предприятия могут сами бурить скважины и находить долгосрочные альтернативные источники воды".

Самый большой сталелитейный завод Перника не ответил на запрос телеканала Euronews об интервью. Профсоюзы предупреждают, что без воды 1500 сотрудников предприятия не смогут выйти на работу. Между тем водоснабжение города пока планируется восстановить за счет столичной инфраструктуры, а экс-министр находится под арестом в ожидании суда.