В рацион европейцев включат медуз

Любите ли вы медуз? Итальянские ученые считают, что скоро смогут представить этих морских носителей ценных микроэлементов как новый и вкусный продукт питания.

Азиатские медузы, которые можно найти в продаже, в ЕС признаны токсичными, так как их сушат с использованием квасцов калия. Антонелла Леоне, исследователь Итальянского института пищевого производства в Лечче, работает над технологией, которая позволяет устранить токсины.

Она рассказывает: "Употребление в пищу медуз в Европе - новая традиция, раньше их у нас не использовали. А вот азиаты, в частности, китайцы, ели медуз на протяжении тысячелетий, для них это традиционный продукт.

Вкус сырой медузы - это вкус морской воды, рыбы. Однако представленные на рынке продукты, в основном азиатские, сегодня лишены естественного вкуса. Мы работаем над тем, чтобы сохранить его и при этом адаптировать к пищевым привычкам европейских потребителей.

Не все медузы годятся в пищу. Безопасные виды из наших вод близки к азиатским, но и здесь нужны дополнительные исследования. Некоторые виды, мы знаем, никогда не попадут на тарелку из-за высокой внутренней токсичности. Я думаю, что, когда мы закончим эксперименты, докажем, что некоторые медузы съедобны, проведем достаточно исследований, так вот, тогда европейцам не составит труда включить этих морских обитателей в свой рацион".