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футурис

Ученые ЕС идут по грибы

Ученые ЕС идут по грибы
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Грибной компост может обеспечить несколько урожаев, затем его меняют. Можно ли использовать отработанную массу и как?

Ирландские ученые вплотную занимаются этим вопросом. Здесь, в Монахане, расположено одно из крупнейших в мире хозяйств по выращиванию шампиньонов. Всего в ЕС ежегодно производится до миллиона тонн этого продукта. Специалисты знают: тонна грибов требует трех тонн компоста.

Джуд Уилсон, биолог, сотрудник фермы и лаборатории MBio, показывает и рассказывает: "Вот тут у нас грибницы, зачатки шампиньонов, из них появляются шапочки. Это первый и важный этап. Самые первые шляпки мы называем "детскими кнопками". Затем они будут расти, набирать силу и достигнут внушительных размеров. С этой грядки мы уже сняли немало грибов, впереди еще три дня сбора урожая".

Итак, грибы собраны. Теперь в центре внимания экспертов - компост, в котором их разводили. Ученые добиваются создания устойчивой технологии, позволяющей переработать органические отходы в биопродукты. Для производителей грибов вывоз компоста - одна из главных логистических и экономических задачей.

Питер Коркоран, генеральный директор, MBio, поясняет: "Сегодня компост - это такой чемодан без ручки. Иногда его выбрасывают, формируют свалку. Иногда отдают фермерам, те подмешивают его к своим грядкам. Мы же хотим создать на базе компоста продукты с высокой добавленной стоимостью, которые будут очень полезны и востребованы".

Исследование потенциала этой органической массы идет сразу в нескольких странах ЕС. В Испании, к примеру, группа ученых при Национальном центре возобновляемой энергии экспериментирует с компостом, используя его производные в фармакологии. Однако основные усилия брошены на поиск лучших рецептов биоудобрений.

Биолог Иранцу Алегрия рассказывает: "Поскольку концентрация сахара в отработанном компосте с грибной фермы довольно низкая, мы добавляем пшеничную солому, это позволяет сделать смесь питательнее. В итоге мы получаем вещество, напоминающее суспензию".

Грибной компост плюс биологические добавки дают ученым экологически чистое удобрение, которое позволит защитить агропосевы без ущерба для окружающей среды и здоровья потребителей.

"С помощью биопестицидов вы атакуете определенных возбудителей болезней, - подчеркивает Иранцу Алегрия. - А с обычными удобрениями убиваете всех живущих на поле насекомых, затрагиваете и здоровые растения".

Испытание в лаборатории теперь перенесены в условиях реального промышленного производства. Первые результаты вдохновляют. Однако ученые говорят, что технология нуждается в доработке - так, чтобы со временем систематически перерабатывать весь грибной компост неподалеку от ферм.

Инженере Давид Санчес Гонсалес поясняет: "Идея - производить продукт с высокой добавленной стоимостью на месте, освобождая ферму от необходимости вывозить материал на свалку. В проводимых здесь, в Испании, исследованиях и экспериментах заинтересованы все причастные к этому бизнесу стороны".

Грибная фабрика в Монахане - партнер европейского проекта BioRescue. Сегодня она имеет собственную сеть лабораторий, где десятки ученых изучают не только состав компоста, но и сам гриб во всех его мелких деталях.

Биолог Джуд Уилсон призывает включать грибы в рацион: "Грибы очень полезны, это здоровая пища. Мало жира, много клетчатки и очень много белка. Добавьте к этому питательные микроэлементы, минералы и витамины!"

"Грибы вырабатывают витамин Д, совсем как наша кожа, на свету, - напоминает Коркоран. - Процесс почти идентичен. Очень важно, что грибы поставляют нам природный растительный витамин Д. Многие наши современники испытывают хронический дефицит этого элемента".

Ученые утверждают: грибы должны стать важным элементом рациона для тех, кто не есть мяса или мало бывает на воздухе, недополучая блок и витамин Д.

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