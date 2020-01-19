Ливия: в Берлине договорились об оружейном эмбарго

Участники прошедшей в воскресенье в Берлине Международной конференции по Ливии приняли совместное заявление, в котором призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, а также договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что переговоры были серьезными и интенсивными, и выразила уверенность, что у конфликта может быть политическое решение.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Мы получили обещание от всех участников, что они не будут оказывать никакой дальнейшей поддержки ливийским конфликтующим сторонам, а также прекратят операции до тех пор, пока действует соглашение о прекращении огня".

По итогам встречи в Берлине, направленной на преодоление ливийского кризиса, ее участники также призвали "к созданию президентского совета и формированию единственного, объединенного, инклюзивного и эффективно работающего правительства Ливии, утвержденного Палатой представителей".

Как отмечается в согласованном документе, "всеобъемлющий политический процесс должен проходить под эгидой Миссии ООН по поддержке в Ливии". Этот процесс, в частности, предусматривает "проведение независимых и свободных парламентских и президентских выборов, организованных Национальной избирательной комиссией".