Ливия: прекращение огня

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий начиная с полуночи воскресенья по местному времени. Об этом заявил официальный представитель вооружённых сил генерал Ахмед аль-Мисмари:

– Главное командование Ливийских арабских вооружённых сил объявляет о прекращении огня в отношении военных операций в Западном регионе с 12 января 2020 года, при условии, что в это же время противоположная сторона также будет соблюдать прекращение огня. На любое нарушение этого перемирия будет дан жёсткий ответ.

В субботу в Риме прошла встреча итальянского премьер-министра Джузеппе Конте с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем, который подтвердил, что готов объявить о прекращении огня при условии, что Ливийская национальная армия прекратит наступление.

Ситуация в Ливии обсуждалась также в ходе прошедших в субботу переговоров российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также на встрече председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.