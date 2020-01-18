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Франция

Поход Макрона в театр обернулся акцией протеста

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 Андрей Позняков
Поход Макрона в театр обернулся акцией протеста
Авторское право
AFP / Lucas BARIOULET
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Неожиданной акцией протеста обернулся семейный поход в парижский театр президента Франции Эммануэля Макрона. О появлении главы государства и его супруги в зрительном зале в социальных сетях сообщил активист движения «Непокорная Франция» Таа Буафс. «Вечер обещает быть богатым на события», — писал он.

У здания театра близ Северного вокзала после этого стали собираться противники правительства, некоторые из них пытались прорваться внутрь. Звучали лозунги против политики Макрона и, в частности, против пенсионной реформы.

К месту событий были стянуты значительные силы полиции. Как сообщают информагентства со ссылкой на окружение президента, служба безопасности на некоторое время спрятала Макрона, однако затем он вернулся и досмотрел спектакль до конца, а потом уехал.

Таа Буафс, который распространил призыв активистов приехать в театр, ночью был арестован. По данным «Франс-Пресс», его обвиняют в подготовке актов насилия и беспорядков в составе организованной группы.

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