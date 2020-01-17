Грета Тунберг отметила годовщину своего движения в Лозанне

"Изменим систему, а не климат!" - под таким лозунгом до 15 тысяч экоактивистов во главе с Гретой Тунберг отметили в Лозанне первую годовщину движения "Школьная забастовка" в Швейцарии.

За последние месяцы целый ряд кантонов и городов объявили здесь "чрезвычайное климатическое положение". Грета Тунберг надеется быть услышанной и в Давосе, куда отправится в начале следующей недели. Собравшихся на Всемирный экономический форум лидеров она намерена призвать отказаться от экономической модели, основанной на использовании ископаемого топлива.

Между тем на днях швейцарское правосудие отменило штраф в 21 тысячу франков, наложенных полицией Лозанны в ноябре прошлого года на экоактивистов. Они проникли в городской офис банка Crédit Suisse и устроили там спортивную разминку.

Акция состоялась в рамках кампании протеста против вложений второго по величине финансового конгломерата Швейцарии в ископаемые источники энергии. Манифестанты развернули плакат, призывающий звезду мирового тенниса Роджера Федерера отказаться от сотрудничества с банком, бренд которого он продвигает.

Кампания "Проснись, Роджер!" (Rodgerwakeupnow) против сотрудничества Федерера с Crédit Suisse началась после того, как лидер движения "Школьная забастовка в защиту климата" написала в Твиттере, что с 2016 года Crédit Suisse предоставил 57 миллиардов долларов компаниям, осуществляющим разведку новых залежей углеводородов. "Роджер, неужели ты это одобряешь?"- написала она.

После нескольких дней молчания Федерер сделал публичное заявление, в котором подчеркнул, что со всей серьезностью относится к последствиям изменения климата, восхищается молодежным движением и собирается воспользоваться своим "привилегированным" положением, чтобы обсудить все эти вопросы со спонсорами.