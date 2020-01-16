Профсоюзы Франции не отступают

В городах Франции в манифестациях против пенсионной реформы, по данным МВД, приняли участие около 187 тысяч человек. Профсоюзы не отказываются от своих требований, несмотря на снижение численности участников по сравнению с предыдущими акциями и некоторые уступки со стороны правительства. Ранее премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что власти готовы временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсии.

"Сегодня разрушают систему соцобеспечения, которая вызывала зависть. И тем самым в затруднительное положение будут втянуты многие люди. А нам говорят, что делают это ради бедных. ТО же самое говорили "железная леди" в Великобритании. Меня это возмущает", — объясняет свою позицию жительница Марселя.

На демонстрации в Париже были задержаны 11 человек.

По призыву Всеобщей конфедерации труда все еще заблокирован доступ в порт "Сен-Назер" в пригороде Нанта. В расположенном поблизости Донже приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода. Демонстранты говорят, что проект реформы не учитывает интересы тех, трудится по ночам и чья профессия связана с повышенным риском для здоровья.