Не стало Хранителя Средиземья: умер Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, писатель и публицист, сын знаменитого английского писателя Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщило Международное Толкиновское общество на своей странице в "Твиттере".

"Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин", - говорится в сообщении сообщества.

Отец Кристофера Толкина Джон Толкин - всемирно известный британский писатель, лингвист, поэт, филолог, автора таких романов в жанре героического эпоса как "Властелин колец" и "Хоббит". Их действие разворачивается в мире под названием Арда и его части, именуемой Средиземьем.

Кристофера Толкина по праву можно назвать Хранителем Средиземья. Он проделал огромную работу по доработке и систематизации литературного наследия своего отца и выпустил многочисленные книги на основе неизданных рукописей Толкина-старшего.

Первой такой книгой стал "Сильмариллион", затем последовали "Неоконченные сказания", "Утраченные сказания", "Дети Хурина" и другие. Его последним изданием, стало выпущенное в 2018 году "Падение Гондолина".

По информации газеты Daily Mirror, именно Кристофер Толкин нарисовал знаменитые карты к "Властелину Колец", которые украшали все книги автора с 1950 годов.