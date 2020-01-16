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Брюссельское бюро

Британские депутаты пакуют чемоданы

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 Андрей Бекетов
Британские депутаты пакуют чемоданы
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Euronews
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На этой неделе в Европарламенте в последний раз заседают депутаты из Великобритании. Борец за её выход из ЕС гордится своей победой:

«После того, как мы уйдем, в этом зале позади меня станет чрезвычайно скучно, - сказал Натан Гилл. - Мы вносили элемент драмы и возбуждения, ту остроту, которой, если откровенно, европейской политике не хватает».

Опустели полки в кабинетах депутатов из Соединённого королевства. Им больше не нужно приезжать каждый месяц на пленарные сессии и хранить здесь свои вещи. Британский либерал об этом жалеет:

«Ни одно место, в котором я когда-либо работала, не придавало мне такой энергии, - сказала Катерина Биардер. - Здесь друзья, коллеги, интересные темы, над которыми мы работали. Я, конечно, я буду по всему этому скучать».

Все 73 британских Евродепутата сложат с себя полномочия 31 января, когда их страна покинет ЕС. Их места будут распределены среди остающихся стран-членов.

Лейборист Сэб Данс подводит итоги своей работы.

«Я надеюсь, что люди увидят тот вклад, который я внес как европеец в интересах Европы».

И всю эту неделю депутаты разных стран, представляющие партии всего политического спектра, пытались извлечь уроки из “брексита». Они призывают исправить недостатки союзного устройства, с которыми Соединённое королевство не примирилось, и выясняет, чем его манит независимость.

«После того, как мы уйдем, в этом зале позади меня станет чрезвычайно скучно, - сказал Натан Гилл. - Мы вносили элемент драмы и возбуждения, ту остроту, которой, если откровенно, европейской политике не хватает».

Опустели полки в кабинетах депутатов из Соединённого королевства. Им больше не нужно приезжать каждый месяц на пленарные сессии и хранить здесь свои вещи. Британский либерал об этом жалеет:

«Ни одно место, в котором я когда-либо работала, не придавало мне такой энергии, - сказала Катерина Биардер. - Здесь друзья, коллеги, интересные темы, над которыми мы работали. Я, конечно, я буду по всему этому скучать».

Все 73 британских Евродепутата сложат с себя полномочия 31 января, когда их страна покинет ЕС. Их места будут распределены среди остающихся стран-членов.

Лейборист Сэб Данс подводит итоги своей работы.

«Я надеюсь, что люди увидят тот вклад, который я внес как европеец в интересах Европы».

Всю эту неделю депутаты разных стран, представляющие партии всего политического спектра, пытаются извлечь уроки из “брексита». Они призывают исправить недостатки союзного устройства, с которыми Соединённое королевство не примирилось, и выясняет, чем его так манит независимость.

А британцы напоследок наслаждаются ресторанами Страсбурга и пока участвуют в подготовке конференции о будущем Европы.

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