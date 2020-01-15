Первое фолио Уильяма Шекспира уйдет с молотка. Редкая книга 1623 года, в которую вошли 36 пьес знаменитого драматурга, будет выставлена на торги в апреле, сообщает аукционный дом Christie’s.

О его ценности рассказывает глава департамента книг и рукописей Christie’s Маргарет Форд: "Первое фолио - это не просто собрание сочинений. Это феномен. Тексты Шекспира находят отклик в душах людей любых возрастов и культур. Кроме того, сама по себе продажа первого фолио - грандиозное событие".

В нем впервые появились 18 пьес, которые, по словам экспертов, иначе были бы утеряны навсегда: "Антоний и Клеопатра", ""Двенадцатая ночь", "Макбет".

Всего сохранилось 235 экземпляров книги. Этот один из шести находящихся в частных коллекциях.

"Без сомнений, перед нами мировое сокровище. Без этой книги мы бы совершенно по-другому воспринимали литературу в целом и самого Шекспира в частности. Но, думаю, сам бы он удивился, узнав о ее нынешней ценности", - отмечает руководитель Globe Education Патрик Споттисвуд

"Она, скорее всего, окажется в руках у частного коллекционера. Книга вызывает невероятный интерес по всему миру. И речь не только о библиофилах, но и о тех, кто просто хотел бы иметь в своей коллекции такой известный, невероятно ценный, престижный предмет", - говорит Маргарет Форд.

Christie’s рассчитывает выручить за Первое фолио до $6 млн.