Вещи Бёрта Рейнольдса распродадут на аукционе

Личные вещи известного американского актёра Бёрта Рейнольдса, который скончался в сентябре прошлого года в возрасте 82 лет, будут проданы с аукциона. С молотка пойдёт мебель, картины, документы и даже сапоги звезды Голливуда.

– На аукционе более 800 предметов, связанных с жизнью и карьерой Бёрта. По нашим оценкам, их общая стоимость – от миллиона до миллиона двухсот тысяч долларов, но думаю, что эта сумма будет превышена.

Среди самых ценных из выставленных на продажу предметов – автомобиль Pontiac Trans Am 1979 года – копия машины, которой Рейнольдс управлял на съёмках фильма «Смоки и бандит». Аукцион состоится в эти выходные в Беверли-Хиллз.