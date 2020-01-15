На филиппинском острове Лусон продолжается извержение вулкана Тааль. Власти предупреждают, что вулкан, вероятно, будет выбрасывать пепел и лаву еще в течении нескольких недель. В провинции Батангас около 80 тысяч человек эвакуированы. Из-за активности вулкана по меньшей мере 7 млн учеников были вынуждены пропустить школьные занятия, так как по соображениям безопасности работу прекратили более 7,5 тыс. образовательных учреждений в различных районах страны. При этом часть классных комнат переоборудованы в места для эвакуации. В последний раз вулкан Тааль извергался в 1977 году.