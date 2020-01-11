Тайвань: на выборах лидирует действующая глава администрации

Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, по предварительным данным, вырвалась вперед на прошедших в субботу на острове выборах. Инвэнь от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с КНР, получила более 58% голосов избирателей. Ее главного соперника от прокитайской партии Гоминьдан - мэра города Гаосюн Хань Гоюя - на данный момент поддержали около 40% избирателей.

На выборах в парламент участвуют 650 кандидатов, претендующих на 113 мандатов. Сейчас в парламенте доминируют представители ДПП (68 мест). Депутатов от Гоминьдана насчитывается 35. Наблюдатели прогнозируют сокращение этого разрыва.

Двойные выборы проводятся в один день - ради удобства и экономии бюджетных средств. Право голоса имели свыше 19,3 млн из 23-миллионного населения острова.