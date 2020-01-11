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Иранский кризис: зачем Меркель приезжает к Путину?

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  Наира Давлашян 
Иранский кризис: зачем Меркель приезжает к Путину?
Авторское право
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
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11 января канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву по приглашению Владимира Путина. Одной из главных тем переговоров станет обострение ирано-американских отношений после громкого убийства в багдадском аэропорту одной из самых влиятельных фигур Ближнего Востока генерала Касема Сулеймани.

Внезапный визит

Решение о визите немецкого канцлера было принято сразу после убийства Сулеймани, когда сотни тысяч разгневанных иранцев вышли на площади, требуя мести, а социальные сети взорвали страхи о начале Третьей мировой войны. Для Европы, партнера США по НАТО, случившееся стало неприятным ударом. «Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО», — отреагировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, поддерживаемый европейскими лидерами.

Не найдя поддержки у ЕС, американский госсекретарь Майк Помпео выразил разочарование реакцией своих западных партнеров. «Честно говоря, европейцы не были так отзывчивы, как мне бы хотелось, — сказал он. — Англичане, французы, немцы — все должны понимать: то, что мы сделали, что сделали американцы, спасло жизни и в Европе тоже».

В этой связи встреча немецкого канцлера с российским президентом – политиком, у которого с Западом сохраняются напряженные отношения – выглядит как попытка избежать эскалации конфликта. «В глазах Меркель Путин – человек, который имеет прямые контакты с иранским руководством и может как-то повлиять на его решение. На фоне Трампа он выглядит ответственным политиком», – считает политолог Александр Гольц.

Помимо ситуации в Иране и её последствий для всего региона, главы государств должны будут обсудить нарастающий конфликт в Ливии. «Главный интерес Европы – избежать широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке, который поставит под вопрос поставки нефти и газа. И, кроме того, может инициировать новую волну беженцев», – сказал он.

APEbrahim Noroozi

Убийство Сулеймани – не единственный шаг американской администрации, который привел к ухудшению отношений с Европой. К примеру, в октябре прошлого года США уже вызвали недовольство Евросоюза, введя 25%-ные пошлины на сельскохозяйственные товары и промышленную продукцию, ввозимую из региона.

«Антиамериканизм – это главное настроение данных переговоров, – сказал Euronews политолог Алексей Малашенко. – Главная проблема Европы сейчас – это отношения с США. Главная проблема для Россия – санкции и присутствие на Ближнем Востоке. По иранской ядерной программе у России и Европы, в отличие от американцев, тоже есть какое-то понимание».

Чем для России может обернуться ирано-американское противостояние?

APAlexei Druzhinin

В то время, как на Ближнем Востоке нарастают антиамериканские настроения и против Дональда Трампа выступают даже его традиционные союзники, Владимир Путин, по словам экспертов, демонстрирует миру добрые отношения с главными игроками региона.

В начале недели российский президент первый раз за девять лет приезжает в Дамаск, затем участвует в торжественном открытии «Турецкого потока», где уверенно жмет руку Тайипу Эрдогану. «У России очень выгодная позиция из-за того, что она отстранена от ирано-американского кризиса, - объяснил Малашенко. - Она ни в чем не виновата, она никого не провоцировала, и имеет полное право критиковать американцев».

После удара США по багдадскому аэропорту цены на нефть поднялись с 66 до 70$ за баррель. Вместе с ценой на «черное золото» поднялся индекс Московской биржи, побив исторический рекорд. Рубль значительно укрепился по отношению к доллару.

Несмотря на ответный удар Ирана по военной базе США в Ираке в середине недели, ситуация стабилизировалась, но падение цен на нефть не остановило укрепление рубля.

«Если ситуация будет заморожена на нынешнем уровне, Россия только выиграет: это и рост цен на нефть, и презентация Владимира Путина как разумного, рационального лидера. И как следствие – нахождение общей почвы для взаимопонимания и сотрудничества с Европой», - считает Гольц.

APEbrahim Noroozi

Тем временем, полномасштабная война, по словам эксперта, не выгодна ни России, ни Европе. В этом смысле ложку дегтя в ситуацию внесло в Тегеране крушение украинского «Боинга», в котором Запад обвиняет ПВО Исламской республики. «Если произойдет вновь эскалация ирано-американского конфликта, Россия может оказаться в очень скверной ситуации, потому что так или иначе ее военные связи с Ираном, которые в последнее время сильно развивались, де-факто носили антиамериканский характер. И она может оказаться партнером слабой стороны в возможном военном конфликте», – сказал эксперт.

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