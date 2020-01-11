Парламент Северной Ирландии возобновил работу

Республиканцы и юнионисты вновь объединились. Североирландский однопалатный парламент возобновил работу после трехлетнего перерыва, вызванного отказом крупнейших политических сил участвовать в коалиции, обязательной для региона, в соответствии с Соглашением Страстной пятницы.

Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии, переизбрана на посту первого министра. Вице-президент "Шинн фейн" Мишель О'Нил назначена ее заместителем. Разница - только в названиях должностей, реальный статус политиков будет одинаковым.

"Не допустить нового роскола в обществе", пообещали союзники, несмотря на то, что их позиции по-прежнему серьезно расходятся по таким вопросам, как легализация абортов, заключение однополых браков, изучение ирландского языка и будущее после "брексита".

Соглашение, позволившее разрешить часть противоречий, было подготовлено властями Великобритании и Республики Ирландия в результате длившихся более девяти месяцев переговоров.