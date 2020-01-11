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Великобритания

Парламент Северной Ирландии возобновит работу

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  Лев Удольский 
Парламент Северной Ирландии возобновит работу
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Парламент Северной Ирландии возобновит работу в субботу, после трёхлетнего перерыва, который был вызван конфликтом между двумя крупнейшими партиями региона – республиканцами и юнионистами. Арлин Фостер, лидер Демократической Юнионистской партии выразила удовлетворение достигнутой договорённостью:

– Мне жаль, что меня не было здесь в марте 2017 года. Ведь мы всегда считали, что автономные органы власти должны действовать, а если возникают проблемы, то следует решать их в рабочем порядке. Но как бы то ни было, сейчас парламент вновь приступит к работе.

Партия Шинн Фейн добивалась расширения прав ирландцев и реформирования системы управления. Мэри Лу Макдональд, лидер «Шинн Фейн», так видит дальнейшее направление своей деятельности:

– Крупнейшей и важнейшей задачей будет обеспечение подлинного разделения власти на основе равенства, уважения и принципиальности.

Соглашение, позволившее разрешить часть противоречий между двумя партиями, было подготовлено властями Великобритании и Ирландии в результате переговоров, продолжавшихся десять месяцев. Оно, в частности, предусматривает новые меры по защите ирландского языка, и реформу, касающуюся права вето на обсуждаемые законопроекты.

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