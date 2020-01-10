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Сирия

Авиаудар по проиранским группировкам в Сирии

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  Андрей Позняков 
Авиаудар по проиранским группировкам в Сирии
Авторское право
AP Photo/Lefteris Pitarakis - Lefteris Pitarakis
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В результате авиаудара по позициям проиранских вооружённых группировок в Сирии погибли, по меньшей мере, восемь человек. Такие данные приводит «Сирийский центр мониторинга за правами человека» со ссылкой на сообщения военных. Это произошло в районе города Абу-Камаль у границы с Ираком. Главными целями авиаудара активисты называют оружейные склады и транспорт, принадлежащий негосударственным военизированным формированиям.

Ответственность за операцию пока никто на себя не взял. The Associated Press отмечает, что на фоне обострения конфронтации между Вашингтоном и Тегераном авиаудар могла нанести авиация Израиля или США. В военных ведомствах обеих стран произошедшее не стали комментировать.

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