Авиаудар по проиранским группировкам в Сирии

В результате авиаудара по позициям проиранских вооружённых группировок в Сирии погибли, по меньшей мере, восемь человек. Такие данные приводит «Сирийский центр мониторинга за правами человека» со ссылкой на сообщения военных. Это произошло в районе города Абу-Камаль у границы с Ираком. Главными целями авиаудара активисты называют оружейные склады и транспорт, принадлежащий негосударственным военизированным формированиям.

Ответственность за операцию пока никто на себя не взял. The Associated Press отмечает, что на фоне обострения конфронтации между Вашингтоном и Тегераном авиаудар могла нанести авиация Израиля или США. В военных ведомствах обеих стран произошедшее не стали комментировать.