Дональд Трамп: "Времени звонить Нэнси Пелоси не было"

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента в использовании вооруженного ответа Ирану без разрешения со стороны законодателей. 224 голоса были поданы "за", против высказались 194 конгрессмена, в том числе 8 демократов.

Документ был поддержан и тремя однопартийцами Трампа.

В свою очередь глава американской администрации подчеркнул, выступая перед своими сторонниками в Огайо, что об операции по ликвидации Сулеймани Конгресс не был поставлен в известность, поскольку его сотрудники опасались утечек в прессу.

"Мы принимали решение, времени звонить Нэнси не было", - сообщил Трамп.

Он продолжил: "Этот парень Сулеймани сеял смерть и разрушения на Ближнем Востоке и за его пределами. Он убивал гражданских, военных, всех, кто оказывался на его пути".

И тут выходят такие Берни Сандерс и Нэнси Пелоси и говорят: " А почему это вы не спросили нашего разрешения на его ликвидацию? Вам нужно обязательно было посоветоваться с Конгрессом в такой ситуации; тогда мы смогли бы позвонить нашим лживым СМИ и рассказать им все о ваших замыслах. Дональд Трамп президент США

Госдепартамент в распространенном ночью в пятницу специальном коммюнике сообщил, что глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео обсудил в телефонном разговоре с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на Ближнем Востоке, обе стороны подчеркнули "важность", как передает ТАСС, "устава всемирной организации в контексте последних событий в регионе Персидского залива".