Запуск "Турецкого потока"

Новый путь для российского газа в Европу открыт. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли в среду участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". На церемонии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Поставки российского газа по "Турецкому потоку", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран. Владимир Путин президент России

По мнению Путина, Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке и несмотря на негативное воздействие извне. Президенты двух стран заявили о намерении развивать и укреплять двустороннее партнерство во всех областях.