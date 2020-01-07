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Иран

На церемонии прощания с Сулеймани возникла смертельная давка

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  Юрий Смирнов  и ТАСС, "Интерфакс", AP
На церемонии прощания с Сулеймани возникла смертельная давка
Авторское право
AP - Erfan Kouchari
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Миллионы человек пришли попрощаться с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане. По данным местных средств массовой информации, не менее 35 человек погибли в результате возникшей давки.

В своём выступлении перед собравшимися командующий корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами назвал Сулеймани героем и мучеником и вновь пообещал отмстить его убийцам: «Повторим снова, что наша воля непоколебима. Мы говорим нашим врагам, что отомстим, а если они опять сделают что-то против нас, мы предадим огню места, к которым они не равнодушны».

Генерал будет похоронен на кладбище мучеников в Кермане. Согласно его завещанию, на могиле будет написано «Солдат Касем Сулеймани» без указания должностей и званий.

Генерал Сулеймани стал жертвой американской военной операции. Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет армию и министерство обороны США как террористические организации.

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