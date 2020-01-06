"Шарли эбдо" - пятая годовщина трагедии

Во Франции вспоминают жертв теракта в Charlie Hebdo. Ровно пять лет назад - 7 января 2015 года двое исламистов, братья Саид и Шериф Куаши (1980 и 1982 гг. рождения), ворвались в редакции сатирической газеты и в упор расстреляли 11 человек. Среди них были известные на всю Францию художники-карикатуристы - Шарбоннье, Кабю, Волински.

Это была месть за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Charlie Hebdo нередко упрекали за излишне вольные рисунки, часто совсем непристойного характера. Однако во Франции нападение на художников было воспринято, как покушение на самое дорогое - свободу слова.

Злоумышленники были ликвидированы, но как оказалось, это было только начало. Именно с Charlie Hebdo началась серия кровавых терактов, в результате которых погибли и пострадали сотни людей - в Париже, Ницце и других городах... Ситуация была такова, что на протяжении двух лет во Франции действовал режим чрезвычайной ситуации.

Трагедия, изменившая Францию

Ответственность за нападение на Charlie Hebdo взяла на себя группировка ИГИЛ, которая хотела посеять страх и рознь. Но удивительное дело, на фоне угрозы французы наоборот сплотились - миллионы людей в едином порыве скандировали "Мы все "Шарли" и "Мы не боимся".

Исламисты хотели уничтожить газету, но она выжила. На ее страницах по-прежнему появляются совсем неполиткорректные карикатуры, в том числе на религиозную тематику. И все же пережитая трагедия оставила неизгладимый след.

"Мы и сегодня могли бы опубликовать такие же карикатуры на пророка Мухаммеда, как и до теракта. Но это будет иметь уже совсем иное звучание, - говорит художник Riss, нынешний главный редактор Charlie Hebdo. - Сегодня очень многие вещи воспринимаются как покушение на что-то святое. Я думаю, что само понятие богохульство воспринимается по-иному. И мне кажется, что для нас появились новые запреты с точки зрения общества".

Со времени теракта редакция Charlie Hebdo находится под неусыпным наблюдением полиции, чтобы избежать новых нападений: исполнители были ликвдированы, их пособники оказались в тюрьме, но вот идеологи и вдохновители того нападения до сих пор не найдены.