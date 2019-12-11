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Дания

В Дании задержаны подозреваемые в подготовке теракта

 Комментарии
  Ирина Александрова  и RWS, TASS
В Дании задержаны подозреваемые в подготовке теракта
Авторское право
AP - Jens Dresling
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Сотрудники датской полиции в ходе масштабной анти-террористической операции задержали 20 человек, подозреваемых в подготовке теракта. Так же были произведены обыски по двадцати адресам. Об этом сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Ёрген Берген Сков.

По его словам, взятые под стражу приобрели компоненты для изготовления взрывных устройств и пытались завладеть огнестрельным оружием. В четверг несколько человек предстанут перед судом по обвинениям, предусмотренным антитеррористическим законодательством.

Глава оперативного подразделения Полиции безопасности Дании Флемминг Драер заявил, что спецслужбы усматривают в подготовке террористических акций "исламистский мотив".

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