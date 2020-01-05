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Вандалы надругались над статуей Златана

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  Вероника Доваль 
Вандалы надругались над статуей Златана
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Фанаты шведского "Мальмё" продолжают издеваться над статуей бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. В ночь на воскресенье злоумышленники отпилили бронзовому футболисту ноги, после чего "Златан" упал на ограждение. На голову статуи была надета черная майка с надписью желтого цвета "Швеция".

Это не первый акт вандализма в отношении изваяния звездного форварда, не так давно фанаты отрезали ему нос. После инцидентов вокруг скульптуры установили высокую ограду. Фанаты "Мальме" вымещают свою злость на статуе из-за того, что в ноябре Ибрагимович приобрел четверть акций принципиального соперника клуба - стокгольмского "Хаммарбю". Они считают, что Златан, который родился в Мальмё, был воспитанником клуба и 3 года выступал за взрослую команду, не имел на это морального права. Сейчас Ибрагимович играет за итальянский "Милан".

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Видеомонтаж • Вероника Доваль

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