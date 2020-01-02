Ибрагимович вернулся в "Милан"

Он вернулся. Шведский форвард Златан Ибрагимович прилетел в Италию. После медосмотра 38-летний футболист официально подпишет контракт с "Миланом". Он будет действовать до июня. До конца сезона зарплата Ибрагимовича составит 3,5 миллиона евро. Соглашение предусматривает автоматическое продление, если швед примет участие в половине матчей "Милана" до завершения сезона. В этом случае, контракт будет продлен еще на год, а зарплата Златана составит уже 6 миллионов.

Ибрагимович провел в "Милане" два сезона - с 2010 по 2012 гг. И вместе с командой он стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

Златан Ибрагимович будет выступать за Милан под "своим" 11-м номером, который пока что принадлежит Борини, в январе покидающему клуб.

О трансфере шведского нападающего официально было объявлено в конце декабря. "Ждите меня на "Сан-Сиро", мы снова заставим его скакать", - заявил Златан Ибрагимович, который в последнее время играл за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси".