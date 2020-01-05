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Португалия

Кругосветное плавание по следам Магеллана

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  Ирина Шелудкова 
Кругосветное плавание по следам Магеллана
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© 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A. - JOSE SENA GOULAO
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Вокруг света за 371 один день. Из Лиссабона отплыло судно "Сагреш", которое повторит первое в истории человечества кругосветное плавание, состоявшееся 500 лет назад под руководством португальского мореплавателя Фернана Магеллана. Тогда оно продлилось три года, а сам Магеллан погиб в стычке с туземцами на Филиппинских островах.

Поводом для первой кругосветной экспедиции послужил не интерес к географическим открытиям. Причиной стала торговая война с Османской империей — Испания хотела найти новый путь к Моллукским "островам пряностей" и тем самым прекратить монополию Константинополя.

Судно "Сагреш" побывает в 22 морских гаванях 19 стран и совершит остановку в Токио во время летних Олимпийских игр.

На борту находится команда из 142 человек, а также бочки с портвейном из Каркавелуша — как и во время экспедиции 500 лет назад.

"Сагреш" вернётся в Лиссабон 10 января 2021 года.

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