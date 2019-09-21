Венок для Магеллана

Испания отмечает 500-летие первого в истории человечества кругосветного плавания. Торжественная церемония прошла в пятницу в порту Санлукар-де- Баррамеда, откуда 20 сентября 1519 года под предводительством португальского мореплавателя Фернана Магеллана вышли суда «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория. Как и Колумб, Магеллан верил в то, что земля круглая, и путешествие к западу приведёт на восток.

На воду был спущен венок в память о тех, кто из этого плавания не вернулся.

Флотилия прошла вдоль атлантического побережья Южной Америки, обогнула Новый свет с юга по проливу, который теперь и известен как Магелланов, и вышла в Тихий океан. Магеллан погиб в стычке с туземцами на Филиппинских островах.

Путешествие 6 сентября 1522 года завершила лишь «Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Привезённые пряности окупили потерю остальных судов.